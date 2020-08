En Engiadina Bassa hai dà il venderdi in accident mortal. In töf è collidà frontalmain cun in auto. Il töffist saja anc mort al lieu. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

In Austriac da 57 onns saja charrà l'avantmezdi curt suenter las 09:00 dad Ardez en direcziun da Giarsun. Tenor emprimas enconuschientschas saja el vegni en vischinanza dal lieu Magnacun sin il vial oppost e collidà cun in auto che vegniva correctamain encunter.

La Polizia chantunala e la procura publica examineschan l’andament da l’accident. La via d’Engiadina è stada bloccada per passa duas uras.