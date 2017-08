Accident mortal al Piz Morteratsch

Oz, 15:09

CDM / Hugo Schär

Al Piz Morteratsch a Puntraschigna èn dus alpinists vegnids tschiffads da gravera. In dad els è vegnì sepulì ed è mort. Ils dus frars talians eran sin via dal piz envers la chamona Boval. En in couloir ha la gravera prendì als alpinists il tegn sut ils pes.