Acziun «Moneta Valposchiavo» gartegiada

L’Associaziun da mastergn e commerzi Valposchiavo ch’aveva lantschà l’idea da vender blocs d’ina valur da 200 francs per in pretsch reducì da 140 francs, tira ina buna bilantscha da l’acziun. Grazia a quella sajan vegnids dads ora da l'avrigl fin zercladur stgars 76’000 francs en la regiun.

En tut èn bunamain tut ils 400 blocs ch’eran ids en vendita l’avrigl da quest onn vendids. Sco ch’il president da l’Associaziun, Daniele Misani admetta, han ils ins affars pudì profitar dapli da l’acziun che auters. Dentant saja impurtant che bunamain 400 chasadas han tratg a niz la purschida e cumprà ils blocs da l’acziun «Moneta Valposchiavo» per duvrar l’import per cumpras en val.

Ulteriur sustegn public pauc probabel

La probabilitad che l’acziun vegniss repetida en la Val Puschlav en medema maniera, è pitschna, uschè Misani. Las duas vischnancas da Poschiavo e Brusio avevan numnadamain sustegnì l’acziun cun in import da stgars 23’000 francs. Per ina reediziun da l’acziun, avessan ils affarist da porscher maun en ina maniera u l’autra. Actualmain vul l’Associaziun l’emprim far ina curta analisa tar ils radund 170 affars en la val taliana per survegnir in rebumb da l’acziun.

Cuntanschì finamira

Ils dus motivs principals per l’acziun da l’Associaziun da mastergn e commerzi Valposchiavo, sajan stads da sensibilisar la glieud da sustegnair ils affars indigens empè da dar or ils raps ubain sur cunfin u cun ina pustaziun en l’internet. Da l’autra vart sajan er precis quels affars ils futurs donaturs da lavur da la giuventetgna per far in giarsunadi, ha agiunt Manuela Kalt, commembra dal comité d’organisaziun.

