Adina dapli annunzias tar las canortas en l'Engiadin'Ota

Passa 205’000 uras da tgira d’uffants ha registrà la fundaziun KIBE durant l’onn 2016 en las quatter canortas e tar las mammas da di. Sco ulteriura mesira han ins augmentà il numer da plazzas en duas canortas.

En la canorta Muntanella a San Murezzan han ins augmentà perquai la purschida da 24 sin 30 plazzas per uffants. Al medem mument ha l’organisaziun er pudì trair a niz meglier il spazi en la canorta Randulina a Zuoz.

Giavischs da clients sa midan

La dumonda da contracts da tgira en las canortas per ina durada limitada d’ina stagiun s’augmentia, scriva la fundaziun en ses rapport annual 2016. Er il giavisch da pudair manar u laschar ils uffants pli ditg en canorta vegnia adina puspè sin maisa.

Glista resta lunga

En congual cun ils 231 uffants l’onn 2015, han visità in onn pli tard 243 uffants ina da las canortas ubain èn els vegnids tgirads da mammas dal di. La glista da spetg per ina plazza saja anc adina lunga.

Nagin privilegi per glieud bainstanta

La purschida da la KIBE na duai betg esser be in’offerta per uffants da famiglias en ina buna situaziun finanziala, suttastritga il cussegl da fundaziun en ses rapport. Per che quai restia er vinavant ina purschida per tut las famiglias, è la fundaziun avisada da sustegn dal chantun, da las vischnancas, instituziuns e donaturs. Las tariffas per la canortas èn regladas tenor la paja, resp. la situaziun finanziala dals geniturs. Fin uss ha la fundaziun KIBE investì 3,8 milliuns en las canortas en Engiadin’Ota.