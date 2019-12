Bigna Schmidt, la skiunza da 22 onns parta il schaner tar las cursas da la cuppa mundiala a Veysonnaz. A San Murezzan ha l’atleta gì in bun trenament, ed occasiun da sa mesirar sin livel europeic tar las cursas da la cuppa europeica paralimpica.

Las meglras atletas ed ils megliers atlets paralimpics en la disciplina ski alpin èn s'inscuntrads durant quatter dis a San Murezzan. Si Salastrains han els empruvà da ramassar puncts da la cuppa europeica. Passa 80 sportists d’elita da 16 differentas naziuns – èn sa mesirads l’ultima giada avant che la cuppa mundiala cumenza il schaner 2020 a Veysonnaz.

Ina preparaziun ideala

Tge che quai vul dir da far sport d’elita cun handicap, e tge che quai dovra per arrivar a la testa, sa Bigna Schmidt da Tavau. RTR ha pudì accumpagnar ella durant il davos di a San Murezzan – in di da navadas grondas.

