«Äs fägt» en l’hotel Macun a Tschlin

Per l’otgavla giada ha la gruppa da cumpra Netto organisà in champ d’emprendists da tschentapalantschieus, quest onn a Tschlin en l’Engiadina Bassa.

10 emprendists da l’entira Svizra èn arrivads a Tschlin en l'hotel Macun. Ils palantschieus èn passa 60 onns vegls, damai grond basegn da far las renovaziuns. Jachen Andri Gisep è commember da la gruppa da cumpra Netto. El ha organisà il champ.

La gruppa da cumpra Netto è in’organisaziun che cumpiglia 240 fatschentas da tschentapalantschieus en Svizra. Ella coordinescha campagnas dad image, la reclama, la scolaziun e la cumpra.

In da sis en il lotto

Per l’hotel Macun è quest champ sco far in da sis en il lotto. Il possessur da l’hotel, Georg Janett, ha sulettamain da surpigliar las pernottaziuns ed ils pasts dals emprendists durant l’emna da project.

E finalmain profitian era ils emprendists. Els han da projectar, planisar ed era realisar tut las lavurs dad A fin Z. Per els è quai ina gronda sfida cun responsabladad. Ma la motivaziun è gronda da pudair realisar ina lavur che vegn stimada oravant tut dal possessur da l'hotel Macun.