Ils 18 da settember decidan ils Segliots davart la successiun dal president communal, Christian Meuli. En la cursa van enfin oz l’independenta Barbara Aeschbacher ed Andrea Gutgsell da la PLD.

Andrea Gutgsell

L’um da 55 onns è creschì si a Samedan ed abita dapi 5 onns a Segl. Per el è Segl il dachasa da cor e cun sia candidatura sco president communal vul el dar enavos insatge a Segl. El è commember da differentas uniuns ed enconuscha uschia er ils basegns da la vischnanca. Per il cas che Andrea Gutgsell vegn elegì sco president communal saja per el il pli impurtant che la communicaziun tranter vischnanca e populaziun è averta e sincera.

Sper la plazza sco president communal ch'è en in pensum da 50%, lavurass Andrea Gutgsell vinavant sco uffiziant da scussiun da la Regiun Malögia.

Barbara Aeschbacher

La dunna da 49 onns è oriunda da Turitg, dapi 30 onns è ella però votanta da Segl. Entant lavura ella sco jurista promovida a Turitg. La motivaziun per candidar per il presidi da Segl è da mantegnair la natira e la qualitad da vita unica da la vischnanca er per las proximas generaziuns. Il focus tar sia lavur mettess Barbara Aeschbacher, en cas ch’ella vegn elegida, perquai sin la digitalisaziun. Be uschia possian ins tenor ella evitar ina diminuziun da la populaziun e restar in lieu attractiv per viver e lavurar er en l’avegnir.