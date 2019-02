Or da Telesguard dals 01.02.2019.

Ina delegaziun dal chantun cun il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli è sa scuntrada a Scuol cun las autoritads da la regiun per in barat d'experientschas davart las mesiras giuridicas. En il center da la discussiun èn stadas las mesiras dal maun public vers las fatschentas ch'èn stadas participadas a las cunvegnas da submissiun e ch'han uschia cuntrafatg a la concurrenza libra.

Tut vul ses temp

La Regiun Engiadina Bassa Val Müstair aveva pretais d’avair in donn economic da radund 10 milliuns francs perquai che las lavurs dal 2018 n’èn betg vegnidas realisadas, ha confermà il cusseglier guvernativ Mario Cavigelli. Ma tuttina, il chantun ha fatg investiziuns da plirs milliuns en l'Engiadina Bassa Val Müstair, quellas previsas per il 2018 però betg.

Stgaffir basa legala avant che surdar lavurs

Ma era per las lavurs planisadas il 2018 e betg realisadas datti ina schliaziun. Las firmas pertutgadas dal conflict da cartel èn obligadas da suttascriver diversas confermas avant ch’els dastgan far quellas lavurs.

Las mesiras envers las firmas

Firmas pertutgadas dal conflict da cartel ston declerar lur activitads da cunvegna en connex cun lavurs publicas. Plinavant ston quellas infurmar detagliadamain davart il stan actual da las retschertgas da la WEKO, la cumissiun da concurrenza. E per finir ston ellas anc confermar da betg esser sa participadas a cunvegnas da concurrenza dapi october 2012.

Grond'impurtanza per ina regiun periferica

Lavur dal maun public è per ina regiun periferica sco l'Engiadina Bassa e la Val Müstair da gronda muntada economica. Il chantun sco era la regiun Engiadina Val Müstair èn da l'avis ch'i dovra gronds sforzs da l'economia da construcziun per restituir la confidenza.

Restabilir la confidenza saja impurtant per che las incaricas da construcziun na vegnan betg suspendidas per in temp pli lung, hai num en ina communicaziun dal chantun.

