I sa tractia tar las renfatschas d'in project en Engiadina Bassa dal 2007 per ina summa da radund 1,8 milliuns francs. Quella giada era Stefan Engler directur dal departament da construcziun en Grischun. En il cas menziunà, haja in interprendider prendì si contact cun Engler avant che las lavurs sajan vegnidas surdadas. Gist quest interprendider haja lura er survegnir las lavurs, malgrà ch'in concurrent aveva inoltrà in'offerta pli bunmartgada. En pli era vegnì impedì ch'il concurrent cun l'offerta pli favuraivla avess pudì far recurs.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Cunvegnas davart ils pretschs: WEKO cun rapport detaglià

Engler sez na vul betg s'exprimer pli detaglià davart il cas. El accentuescha però, ch'el na saja mai stà involvì en cunvegnas da pretsch. La chaussa vegnia actualmain examinada da la PUK. Auter che la WEKO examinescha quella er la rolla da l'administraziun e da la regenza en l'affera da cartels.

Dapli dal tema sin SRF Welche Rolle spielte Ständerat Engler?