Cunquai che mintga prà è collià cun in auter contract, ha il pur da Surlej er da resguardar tut las prescripziuns. Per regla na cumenza Toni Giovanoli betg a far fain avant cumenzament da fanadur.

Sin il bain puril Lej Ovis-chel ch'exista gia dapi passa 50 onns, tegna la famiglia Giovanoli 42 vatgas e plirs chavals. Quest onn na fa l'Engiadinais betg quint cun bler dapli racolta en congual cun il ultims onns. Quai surtut causa ch'i n'ha betg pluvì bler las ultimas emnas.