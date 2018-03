Duas pussaivladads stattan a disposiziun per allontanar il Spöl contaminà dal PCB, quai è il resultat dad experiments ch'èn vegnids fatgs la stad passada a chaschun d'ina emprima sanaziun vi dal mir da fermada Punt dal Gall. Crivlar il sediment contaminà ubain stgavar el cun in «tschitschapulvra».

La stad, tar la prima sanaziun dals emprims 50 meters suenter il mir da fermada, ha la gruppa da lavur che sa cumpona tranter auter da represchentants da l'Uffizi per la natira e l'ambient e dal Parc Naziunal Svizzer scuvert las suandantas chaussas.

las particlas da PCB che sa chattan sin radund 5,3 kilometers en il Spöl èn pli pitschnas che 2 millimeters

sin ils ultims 2,3 kilometers è la contaminaziun uschè bassa ch'ins na sto betg intervegnir

i dat duas pussaivladads per allontanar il PCB

1. pussaivladad: Il tschitschapulvra

La prima varianta fiss stada quella da lavurar sco cun in tschitschapulvra vi dal bratsch d'in trax che tschitscha si tut il sediment ch'è pli pitschen che 2 millimeters - precis quest material ch'è contaminà cul PCB.

2. pussaivladad: Ils crivels

La segunda varianta è da chavar or il letg dal flum e da crivlar el tras differents crivels, uschia ch'i resta mo anc enavos il material fin ch'è contaminà.

Cun l'emprima varianta è il success mo tar circa 14%. Cun la segunda varianta dentant èsi pussaivel d'allontanar radund 93% dal PCB. Tenor ils responsabels perfin dapli che quai ch'ins ha fatg quint.

Las cifras en furma cumpacta sin il traject da radund 3 kilometers sto vegnir crivlà radund 46'000 tonnas material radund 13'000 tonnas vegnan allontanads definitivamain

en quest material sa chattan radund 3,8 kilos PCB

ils custs per las lavurs e l'allontanament muntan circa 14 milliuns francs

Il material restant ch'è contaminà cun PCB duai vegnir transportà en ina brischera per allontanar el definitivamain da l'ambient. Cura che las lavurs duain cumenzar e sche insumma vegn decis sin il pli baud il matg.

Gugent o navidas per il Parc Naziunal Svizzer

Per l'emprima giada en l'istorgia dal Parc Naziunal Svizzer - cun excepziun da la construcziun da las ovras electricas - sto vegnir intervegnì en la natira dadens il cunfin. In fitg greva decisiun. Finalmain vegnan ils responsabels dentant a stuair decider per quella varianta ch'è a favur da la natira e per l'entir ambient dadens e dador il cunfin dal parc.