Entant che la natira aveva fatg grond progress il cumenzament da la primavaira, è ella stada pli u main salda ils ultims 10 dis. Tenor il chau da l’Alp Barlas-ch, Curdin Duschletta da Zernez, haja quel svilup surtut gì da far cun las temperaturas fraidas la notg e la mancanza da plievgia.

Nus sperain uss, ch'i dettia ina plievgiada ils proxims dis, per che l’erva creschia anc in pau.

Auter sco per exempel en Engiadin’Ota, na saja il tema da conflict «vatgas mamma e turists» uschè actual en il territori enturn l’Alp Barlas-ch. Dentant haja quai er da far cun la pastriglia che vegn gia dapi onns adina puspè a lavurar e tgirar sin l’alp sin 2091 meters sur mar. Quella constanza saja er fitg impurtanta per ils purs che han auter da far durant la stad.