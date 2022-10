Il model da pop up funcziuna uschia che stizuns ubain restaurants cumparan per in temp limità, e svaneschan lura puspè. En la pensiun sin l'Alp Grüm a l'ur dal pass dal Bernina hai dà questa stad in restaurant da pop up – in model er per il futur.

Tar las ingredienzas d'in dals ultims menus che Céline e Camille Rohn han cuschinà en lur restaurant da pop up sin l'Alp Grüm tutgan artischoccas, zitga, pulenta, rosas ed anc blers auters products indigens. Las gastronomas giaudan da mintgamai sfundrar en il mund culinaric da la regiun ch'ellas visetan cun lur restaurant da pop up cun il num «Aplati». Pliras emnas han ellas manà il restaurant da la pensiun sin l'Alp Grüm en il territori dal Puschlav, uss van ellas puspè enavos en la Bassa. Per ellas ha il modell «restaurant sin temp» blers avantatgs:

Ins n'ha betg contracts liants per plirs onns e po adina eleger la regiun nua ch'ins vul lavurar. Quai porta er blera inspiraziun e promova la creativitad.

In auter avantatg: Céline e Camille Rohn na portan betg in uschè grond ristg finanzial. Ellas cuschinan adina en cuschinas ch'èn gia endrizzadas e na ston uschia betg investir en apparats. Er la responsabladad partan ellas en il cas da l'Alp Grüm ensemen cun las fittadinas da la pensiun Lea Hürlimann ed Aurelia Stirnimann. Las duas dunnas han chattà las gastronomas sin social media e fatg ad ellas l'offerta da surpigliar per ina stad lur restaurant. Er per ellas sajan pop ups in model per il futur: «Ils giasts sa dumondan lura tge che vegn l'onn proxim».

Pop ups portan varietad – er a noss giasts.

Gist en temp da mancanza da persunal pudess quest model far scola, èn las soras persvadidas. Cunquai che blers facturs da ristg èn qua be in curt temp, possia quai forsa motivar dapli persunas da gughegiar da far in agen pop up.