L'Alp Sprella en la Val Müstair na duai betg vegnir transfurmada en ina chamona dal Club alpin svizzer (CAS). Las organisaziuns per l'ambient WWF Grischun, Fundaziun svizra per la protecziun da la natira e la Pro Natura han inoltrà in recurs tar la Dretgira administrativa.

Las organisaziuns per l'ambient teman che la Val Mora – nua che l'alp sa chatta – vegnia strapatschada turisticamain e chaschunia problems a bleras spezias d’animals periclitadas.

Avant radund 15 onns aveva il Club alpin svizzer cumprà l’Alp Sprella per midar ella en ina chamona. Ils ultims onns è il project da total 2,5 milliuns francs vegnì surlavurà pliras giadas.

Tenor il CAS na vegniss la val betg strapatschada

La Val Mora saja degna da vegnir protegida. Quai conferma er il president dal Club alpin svizzer Engiadina Val Müstair, Heinz Gross. El accentuescha però er che la val na vegniss betg strapatschada turisticamain pervi da la chamona planisada. Quai hajan er confermà las instituziuns chantunalas.

Er suenter il recurs da las organisaziuns d'ambient a la Dretgira administrativa, stattan perquai la secziun Engiadina Val Müstair sco er l'organisaziun da tetg dal CAS cumplainamain davos il project da transfurmar l'Alp Sprella en ina chamona dal CAS.