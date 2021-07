Organisaziuns per l'ambient fan recurs cunter plans dal CAS

L'Alp Sprella en la en Val Müstair na duai betg vegnir transfurmada en ina chamona dal Club alpin svizzer. Las organisaziuns per l'ambient WWF Grischun, Fundaziun svizra per la protecziun da la natira e la Pro Natura han inoltrà in recurs tar la Dretgira administrativa.

Las organisaziuns per l'ambient teman che la Val Mora – nua che l'alp sa chatta – vegnia strapatschada turisticamain e chaschunia problems a bleras spezias d’animals periclitadas.

Avant radund 15 onns aveva il Club alpin svizzer cumprà l’Alp Sprella per midar ella en ina chamona. Ils ultims onns è il project da total 2,5 milliuns francs vegnì surlavurà pliras giadas.

