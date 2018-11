En emprima lingia haja la segirezza prioritad, ha suttastritgà il manader da la regiun ost tar Swissgrid, Christian Arpagaus. Perquai vegnan ils arbers tagliads dapart toc per toc e sgulads davent cun l’helicopter. Fin la fin da l’emna che vegn duess il material vegnir transportà giu da l’Alvra.

Legenda: Ils vents ferms avevan buffà enturn quatter arbers da la lingia da tensiun auta. RTR, Dario Müller

Provediment da forza è segirà – dentant evitar ulteriurs donns

Ils quatter arbers ch'èn cupitgads, n’hajan per il mument betg ina funcziun che influenzass il provediment da forza electrica, ha precisà Arpagaus.

Uschia vul ins uss segirar ils auters pilasters lung il pass ch'eran colliads cun quels donnegiads e decider pir suenter cura ed en tge furma ch’els vegnan remplazzads.

Legenda: Ils arbers donnegiads èn vegnids tagliads dapart per pudair vegnir transportads. RTR, Dario Müller

Pli stabil e ferm per far frunt a forzas pli fermas da la natira

Segir correspundian ils novs arbers a las novas prescripziuns ed hajan cun quai er dad esser pli ferms e pli resistents sco anc avant bun 60 onns. Tenor Christian Arpagaus gioga la natira e sias forzas adina pli fermas ina gronda rolla tar la planisaziun.

Quant aut ch’il donn è per la Swissgrid na saja anc betg enconuschent. I saja da far quint dentant segir cun in import enturn in milliun francs.

RR actualitad 17:10 / Telesguard 17:40