D’in mument sin l’auter han els d’esser pronts e focusads. Tar in alarm na san ils sanitaris da salvament numnadamain mai tge situaziun ch’als spetga. Per Florian Flück ch’è dapi 16 onns sanitari da salvament saja quai precis il bel vid sia lavur. Ins stoppia però esser il tip per quella professiun. I dettia numnadamain er situaziuns da lungurella, nua ch’ins spetgia sin in’annunzia. En da quels muments stoppian ins esser flexibel e chattar autras lavurs.

Lavur betg influenzada dals blers giasts

En Engiadin’Ota datti tschintg ambulanzas che fan radund 1'700 servetschs l’onn. Che l’Engiadin’Ota è stada plain giasts questa stad, n'haja betg gì ina grond’influenza sin la lavur. Tenor Michael Cazin che lavura dapi 24 onns tar la tar il Servetsch da salvament Engiadin'Ota possian ins congualar er questa stad cun ina normala stagiun auta. Sa midada è la lavur però tuttina tras il coronavirus. Numnadamain lavurian ins uss pli savens cun mascra ed i vegnia dischinfectà e pulì dapli.