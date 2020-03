Not Carl survegn be per part raschun cun sias renfatschas

Il mediatur public responsabel, Roger Blum, è s’exprimì en ses rapport davart las renfatschas da l'anteriur president dal Cussegl grond ed anteriur president communal da Scuol, Not Carl. Lez haveva tranter auter crititgà ch’ils princips d’objectivitad e da fairness sajan vegnids violads. En ses rapport final vegn Blum tar la conclusiun:

Per saldo na poss jau betg suandar la maioritad dals puncts da critica – poss però sustegnair parzialmain sia contestaziun.

Criticas betg giustifitgadas

En il film saja vegnì dà l’impressiun che il president da la dretgira regiunala haja da far insatge cun l’acziun da polizia dal 2017, uschia Carl. Tenor Blum n’è quel tema betg vegnì tractà, uschè ch’il public na saja betg vegnì a quella conclusiun. Plinavant crititgescha Not Carl era las intervistas unilateralas che sustegnan sulettamain la posiziun dad Adam Quadroni. Era qua ha Roger Blum refusà la renfatscha. Tenor Blum haja il public baingea gì in purtret eterogen sur da la persuna ed ha uschè gì la pussaivladad da far in purtret independent.

Era che l’intervista cun el n’è betg vegnida emessa, aveva Not Carl contestà. Er questa critica refusescha Roger Blum. Tenor Blum haja Not Carl dà l’intervista cun pretensiuns e resalvas vers la producenta dal film. Ultra da quai sajan er las respostas per part stadas intschertas. Plinavant fa Blum en quest connex er endament a l’autonomia dal program.

Criticas giustifitgadas

Raschun survegn Not Carl en «trais puncts da detagl», sco Blum scriva en ses rapport. En il film vegn pretendì ch'il president da la dretgira regiunala saja stà sez involvì en l'affera da cartel ed haja nizzegià sia posiziun en connex cun l'affar da fabrica da ses parents en Samignun. En quests puncts crititgescha Blum ils producents dal film. Tenor el n'èn quai pretensiuns betg valablas.

Finalmain dat il mediatur public era dretg a Not Carl en connex cun l’acziun dals fegls volants ch’eran vegnids realisads dal 2012 en occasiun dal cumbat per il post sco president da la dretgira regiunala. Quella n'ha, tenor Blum, betg gì ina colliaziun cun l’affera da cartel en Engiadina Bassa.