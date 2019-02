Festegià vegn en differents lieus a San Murezzan durant ils trais dis. Tranter auter en l’Hotel Badrutt’s Palace ed en ses parc, sin il lai schelà da San Murezzan, en ina gronda tenda da festa ed er en il center da tennis. Durant il di èn ils giasts en gir en vischnanca, sin pista ubain er tar in gieu da cricket.

Giasts fidaivels dapi onns

Che las «nozzettas» da Akash Ambani e Shloka Mehta han lieu en Engiadina, haja da far tranter auter cun la stretga colliaziun dal pèr cun San Murezzan. Las duas famiglias sajan dapi onns ed onns giasts a San Murezzan. Là sa sajan ils spus er vegnids pli daspera, ha tradì il pledader da las duas famiglias, Christian Gartmann.

San Murezzan ha fatg la cursa

Tant la vischnanca da San Murezzan sco er la destinaziun turistica Engiadina-San Murezzan beneventan in eveniment sco quest «Pre-Wedding». Ins saja er losch da pudair esser il lieu ch’ils spus vulan mussar a lur famiglias ed amis. En dumonda sajan er vegnidas autras destinaziuns, tranter auter Genevra.

San Murezzan han els tschernì pervi dal da mangiar, la bellezza e l’energia.

Envidà han ils spus 850 persunalitads da l’India ed auters pajais. Tranter els sajan er «promis» da Bollywood e Hollywood, sco er manaders da l’economia. Sin il program saja in festa cun musica, trategniment e culinarica da differentas terras, uschia Christian Gartmann.

Ina festa privata

Suttastritgà pliras giadas han tant il president communal da San Murezzan, Christian Jott Jenny sco er il pledader da las famiglias, ch’i sa tractia d’in eveniment cumplettamain privat. Quel na saja era betg accessibel a las medias.

«Winter-Wonderland» sper il lai

En egl dat actualmain d'ina vart la gronda halla sin il «prà da circus» a San Murezzan che sumeglia a la halla da Masuala en il zoo a Turitg. Davant quella vegnia installada in’entira fiera cun ina roda panoramica, carussel, trenins euv. Dadens la gronda tenda è tranter auter er ina plazza da glatsch, nua ch’ina show da «Peter Pan on Ice» vegn inscenada, seguida da musica tipica da l’India. Visibel per giasts ed indigens sajan be pitschnas parts da las festa sco ina show da 10 minutas cun dronas sur il lai da San Murezzan ed in fieu artifizial.

Nauscha communicaziun

Ch’ins avess gì dad infurmar pli baud la populaziun davart ils plans per l’eveniment, ha concedì il president communal da San Murezzan. Che quai n’era betg uschè simpel demussa il fatg, ch’il lieu previs per la gronda festa, era oriundamain si Salastrains e quai era betg durant la stagiun auta a San Murezzan. L'entir project saja daventà concret pir las ultimas emnas, uschia in’autra stgisa.

Nus na pudain betg adina ans lamentar ch’i na giria nagut ed uss esser cunter in tal eveniment a San Murezzan.

Davart las dimensiuns ed ils custs da la festa a San Murezzan, na di nagin insatge. Era valitar u commentar las duas famiglias e la derivanza da lur bainstanza na vul nagin. San Murezzan na saja nagina instanza morala, uschia Christian Jott Jenny.

Letgs occupads

Ils hotels da 5 stailas sajan per gronda part occupads dals giasts da las nozzettas. L’hotel Badrutt’s Palace stettia perfin cumplettamain a disposiziun per ils giasts da l’India. Profitar da l’eveniment possian dentant er ils hotels da 4 e 3 stailas en la regiun. Sper ils 850 giasts, menziunescha Gartmann er anc 500 persunas che procuran per il service, mangiar, transports euv.

La nozza dal pèr Akash-Shloka è lura prevesida il mars a Mumbai.

Maletg 1 / 4 Legenda: Imposantas dimensiuns da la construcziun aposta per las nozzettas dal pèr indic. RTR, Anna Caprez Maletg 2 / 4 Legenda: En il curtin da l'Hotel Badrutt's Palace ha er lieu ina part da la party a San Murezzan. RTR, Anna Caprez Maletg 3 / 4 Legenda: La tenduna a la riva vegn duvrada tant sco quellas pli pitschnas sin il lai per la party. RTR, Anna Caprez Maletg 4 / 4 Legenda: Marcanta è la tenda a la riva da San Murezzan. RTR, Anna Caprez

