Ils burgamesters da pliras regiuns talianas al cunfin cun il Grischun supplitgeschan la regenza grischuna ed en spezial las regiuns Engiadina, Bregaglia, Moesa ed il Puschlav da serrar tut ils plazzals betg essenzials per uschia impedir ch'il virus sa derasia anc pli fitg.

Valchiavenna cloma per agid

Da far ussa in tal stop da plazzals muntia er da betg perder la stagiun da stad, scrivan las burgamestras ed ils burgamesters. Cun la quarantina possia vegnir impedì ch'il virus sa derasia. Questa mesira na pertutgia betg ils cunfinaris che lavurian en il sistem da sanadad e per interpresas che produceschan rauba dal basegn fundamental.

Vitiers supplitgeschan ils presidents communals er las autoritads grischunas pertutgadas da spustar l'avertura stagiunala dals plazzals.