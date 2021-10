Sin l’areal nua che l’ARA Staz è anc, datti il futur in parcadi per bunamain 100 autos. Ier saira ha la radunanza communala da Schlarigna approvà in credit per cumprar la parcella pertutgada sco er in credit per construir là in parcadi. I va per ina summa totala da 570'000 francs. 200'000 francs èn per cumprar la parcella e 370'000 francs èn per construir il parcadi sin l'areal.

En quest senn vegnia er reducì la pussaivladad da parcar tar la baselgia San Gian. Ils parcadis per lung la via vegnian schliads cumplettamain. Restar duai in dumber pitschen per parcar davant baselgia sco er sper la plazza da sport. Perquai duai dar ils 99 parcadis sin l'areal da l'ARA Staz. Quel duai vegnir creà cun glera e pastget, uschai ch'el s'adattescha opticamain al conturn cura ch'i n'ha betg blers autos sin il parcadi.

Ord l'archiv: