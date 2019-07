La chasa amez Ardez è vegnida construida l'onn 1647 – la part sanestra tradiziunalmain cun sgrafits enturn porta e fanestras, la part a dretga cun in pictura insolit: schuldada, plantas ed en il center Adam ed Eva.

Sche insatge è allontanà – lura èsi definitiv allontanà.

Avant co cumenzar a restaurar sto ins enconuscher l’istorgia da la pictura e dals sgrafits, cura e oravant tut co che quella è vegnida realisada. Qua sa tracti d’ina pictura dissegnada l’emprima giada dal 1647, la segunda giada dal 1707. Ma da quellas picturas ha chattà Ivano Rampa be singuls fragments. Dal 1929 è la pictura vegnida renovada. Pir uss, suenter l’enconuschientscha da l’istorgia, cumenza la lavur cun colur e penel dad Ivano Rampa.

Ina part dals custs da la renovaziun surpiglia il possessur da la chasa. Vinavant porscha il chantun Grischun e la confederaziun in sustegn finanzial.

