La vischnanca vuless gugent evitar da far anc ina giada il medem sbagl. Perquai vul Scuol preschentar gia oravant variantas pussaivlas per l'areal Trü. Ed avant che far pass concrets, vul la suprastanza tadlar l'opiniun da la populaziun. Il 2015 aveva numnadamain ina petiziun bloccà in project.

Per che quai capitia anc ina giada, ha Scuol organisà trais sairadas d’infurmaziun per preschentar ils trais projects pussaivels:

Trü resta Trü; prevesa in lai natiral cun in hotel cun pretschs moderads.

Metamorphosa; in hotel per in segment superiur, ina discoteca ed ina clinica da cosmetica per operaziuns esteticas e cun infrastructura per far sport.

Status Quo; il bogn avert ed il restaurant existent cun l’infrastructura che duess vegnir sanada.

Sper las trais sairas d’infurmaziun ha il vitg era preparà in questiunari. Cun quel vul la vischnanca analisar concret l’opiniun dal pievel. Enfin la fin da l'onn duai la suprastanza avair tut las infurmaziuns necessarias e la primavaira 2020 dastg'ins spetgar sin ils plans per ina varianta concreta per l'areal Trü a Scuol.

Maletg 1 / 4 Legenda: Vista sin l'areal da sport Trü amez il vitg da Scuol RTR, Armon Schlegel Maletg 2 / 4 Legenda: Vista sin l'areal existent RTR, Armon Schlegel Maletg 3 / 4 Legenda: Ulteriura vista sin l'areal da sport Trü a Scuol RTR, Armon Schlegel Maletg 4 / 4 Legenda: 70 persunas èn stadas preschentas a la saira d'infurmaziun RTR, Armon Schlegel

