A Trü exista oz in bogn avert e d’enviern, in glatsch da patinadi e da curling. Dapi il 2014 discutan ins co vinavant cun l'areal. Il vitg da Scuol ha preschentà l’onn passà differentas variantas e vitiers era distribuì in questiunari. Ils resultats dal questiunari èn ussa enconuschents.

Passa 85% da las persunas che han respundì al questiunari, vesan Trü sco areal d’inscunter e temp liber e betg sco lieu per in grond project d’hotellaria. La populaziun giavischa in lieu d’inscunter per pitschen e grond, cun skatepark e pumptrack – ed ulteriuras purschidas da sport sco per exempel per rampignar e sa divertir.

Il sviluppader d'economia da la vischnanca da Scuol Niculin Mayer ha preschentà ils resultats dal questiunari e differentas variantas per realisar las ideas. La varianta la pli bunmartgada cun sanar l'existent, lura ina revisiun totala cun in parc sco giavischà e per finir la varianta preferida.

Aua tar aua – glatsch tar glatsch

Oz datti in bogn avert a Trü, in bogn cuvert tar la scola e natiralmain il Bogn Engiadina. Tut quests indrizs en in lieu central en vischinanza dal Bogn Engiadina – quai fiss la finamira. A Scuol exista a Trü il glatsch da patinadi e curling ed a Gurlaina la halla da hockey, era qua ins pudess centralisar il sport a Gurlaina.

L’inscunter cun la populaziun è stà per il vitg da Scuol in'ulteriura pussaivladad per palpar il puls. Pass concrets ston ussa vegnir mess sin palpiri, per lura pudair trair ils proxims onns las gistas decisiuns.