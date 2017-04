Arena Engiadina: In'arena polisportiva per sport da perseveranza

Oz, 15:39

CDM / Lea Livers

Durant sviluppar la strategia per il Maraton da skis Engiadina è naschida l'idea per in'arena al liber che po vegnir duvrada sur onn. L'arena duai avair in caracter polisportiv per divers sports da perseveranza cun l'accent sin sport da massa.