Cun il project «Engadin Arena» vulan las vischnancas da l’Engiadin’Ota promover il sport da massa d’enviern e da stad. L'idea da quell'arena è naschida cun elavurar la strategia per il maraton da skis engiadinais. Las vischnancas han surdà il mandat al maraton da skis e budgetà 53 milliuns francs per investiziuns sin il traject tranter Malögia e S-chanf.

Tenor il directur dal Maraton da skis, Menduri Kasper è il svilup da la purschida dal sport da massa en Engiadina impurtant.

Impurtant è che i dat sin tut il traject tranter Malögia e S-chanf ina signalisaziun identica uschia che il giast sa senta da chasa.

Sper signalisaziuns identicas duai vegnir investì tranter auter en indrizs per far naiv ed il center da passlung a Puntraschigna. In auter aspect impurtant èn las colliaziuns sin il traject. Passlunghistas e passlunghists han actualmain adina puspè da trair or ils skis. Entant ch’i dat gia plans concrets da sutpassadis a Segl ed a Punt Muragl, n’han auters lieus sco La Punt Chamues-ch anc naginas soluziuns. Quellas duain las vischnancas elavurar en in proxim pass.

RR actualitad 12:00