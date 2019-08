Zernez augmenta quota per vender immobiglias ad esters

Ils da Zernez vulan stgaffir premissas pli liberalas sin il sectur d'immobiglias en vischnanca. Quai tranter auter per promover il svilup economic. La radunanza communala da venderdi saira ha perquai decis cun 33 vuschs gea ed ina cuntravusch d'adattar ed unifitgar la quota da vendita d'immobiglias ad esters sin 100%. Questa midada duai valair davent dal prim da schaner 2020. Fin ussa valeva en mintga fracziun in'autra quota. Ina armonisaziun da questa quota era a Zernez anc pendenta.

Revisiun parziala da la planisaziun locala

La Confederaziun ha introducì sin l'emprim da schaner 2016 la lescha federala da segundas abitaziuns. Questa lescha regla las pussaivladads per realisar fabricats da segundas abitaziuns sut restricziuns e cundiziuns. Per pudair pussibilitar tals fabricats cun pli paucs impediments pussaivels, ha la cumissiun da planisaziun communala preparà per mauns da la suprastanza la lescha communala da segundas abitaziuns e l'inventari dals fabricats caracteristics dal lieu. La revisiun duai entrar en vigur il prim da schaner 2020, premissa è dentant che la regenza dal Chantun Grischun po approvar il project sco decidì dal suveran.

L'ultim pled en chaussa ha il pievel ils 24 da november a l'urna.

Ord l'archiv:

