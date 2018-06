Radund 40 orglas ha Arno Caluori fabritgà durant sia carriera sco construider. Sco pensiunà viagia el cun sia auto-rulotta da vitg a vitg per far las revisiuns.

Or da Telesguard dals 20.06.2018.

Schebain ch’el è pensiunà, las orglas stattan anc adina ferm a cor ad Arno Caluori. Enstagl da star sur notg en in hotel è Arno Caluori da viadi cun l’auto-rulotta da baselgia a baselgia per far las revisiuns. Radund 40 orglas ha Arno Caluori fabritgà en sia carriera, dapi il 1981 cur ch’el ha cumenzà cun sia firma da construcziun d’orglas.

Ina fascinaziun er en la pensiun

La musica, il lavurar cun lain e metal, ma era la baselgias cun lur istorgias fascineschan anc adina el. Perquai viagia Arno Caluori era suenter la pensiun da baselgia a baselgia, respectiv dad orgla ad orgla. Oravant tut en quels lieus nua che l’orgla porta il num «Caluori».

