Cun plirs projects d'art e cun la cumpra dal chastè da Tarasp haja Not Vital influenzà decisivamain la regiun culturala. Il premi ha l'artist survegnì venderdi saira a Sent, nua ch'el è creschì si ed ha enfin oz in atelier.

L'artist engiadinais Not Vital ha survegnì il Premi grischun da cultura. La regenza undrescha cun quai in artist ch'ha plazzà il chantun Grischun sin la charta mundiala da l'art contemporan. Plinavant renconuscha la regenza sia cunconcepziun da la cuntrada culturala da l'Engiadina Bassa. Cun plirs projects d'art, in parc, ina biblioteca e cun cumprar e dar nova vita al chastè da Tarasp haja Not Vital influenzà decisivamain la regiun. Il premi è dotà cun 30'000 francs.

Premi da cultura 2022 per Not Vital

Not Vital s'allegra dal premi. Envers RTR di el però ch'el avess da principi stuì avair survegnì il premi gia pli baud, cura ch'el avess gì da basegns, almain dals daners. Ils 30'000 francs na vul el perquai betg tegnair. El vul far or dal premi in auter premi e surdar quel ad artistas ed artists ch'han merità quai.

Not Vital

Jau pens per exempel vid Alberto, in um che viva a Rio sin via e che rimna mintga di feglia e metta quella sin in mantun. Jau hai dà ad el 50 reaìs ch'el ha era mess sin quest mantun. Quai chat jau bun.

Not Vital è creschì si a Sent, nua ch'el ha enfin oz in atelier. El viva e lavura dentant era a Peking ed a Rio de Janeiro. Dapi 50 onns fa l'um da 74 onns art. Dapi l'onn 2016 posseda el il chastè da Tarasp.

RTR ha fatg ina tura cun Not Vital tras ses chastè:

Not Vital e ses chastè

Plinavant ha la regenza surdà set premis da renconuschientscha e tschintg premis da promoziun. Quels èn mintgamai dotads cun 20'000 francs.

Premi da renconuschientscha

Paulin Nuotclà, musicist, dissegnader e restauratur

Ester Vonplon, fotografa

Martina Berther, musicista

Kurt Hauenstein, architect

Agnes Tscharner e Lorenz Kunferman, libraria e librari

Bruno Ritter, pictur e dissegnader

Fundaziun Pro Girun, Jürg Paul Müller, Klaus Robin, Chasper Buchli e Luzi Bärtsch, protecziun da natira

Premi da promoziun