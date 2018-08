Suenter duas discussiuns publicas tranter il president communal da San Murezzan, Sigi Asprion, e ses concurrent, Christian Jott Jenny è il cumbat electoral per il presidi da San Murezzan pelvair lantschà.

Asprion vs. Jenny

Ils da San Murezzan han suenter quatter onns puspè la schelta a tgi eleger per il presidi communal.

L’interess dals da San Murezzan d'udir ils dus contrahents per il presidi è stà fitg grond mardi saira. Passa 300 persunas èn numnadamain vegnidas a tadlar la segunda debatta en il Reine Victoria. Suenter las ultimas elecziuns avant quatter onns nua ch’il suveran n'ha betg gì la schelta tranter differents candidats, è la tensiun en vista a las elecziuns ils 23 da settember entant puspè creschida.

A chaschun da questa segunda debatta ha RTR fatg in atgna debatta. Nus essans numnadamain stads sin via a San Murezzan per sentir il puls da la populaziun e confruntar ils dus candidats silsuenter.

