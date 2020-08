El vala sco in dals experts per dumondas da l'astronautica e da l'astronomia. Tut sia savida ha l'um da 62 onns acquistà sco autodidact.

Gia sco buob a Sent ha el observà cun ses telescop las stailas, sco mattet ha el scrit brevs als pioniers da la NASA e sco teenager è el stà en ils Stadis Unids per guardar il start da la racheta Saturn V. L'astronautica e l'astronomia han fascinà e fascineschan anc adina l'um che ha emprendì da dissegnader da construcziun auta e che lavura oz per ina firma che fa objectivs per l'aviatica e l'astronautica.

La producziun da biera è era ina scienza.

Avant 7 onns ha l'ambassadur da la stailas – sco el vegn gugent numnà – entschet a s'occupar en ses temp liber era da la producziun da biera. Quest onn vegn el a terminar sia scolaziun sco sommelier da biera cun diplom. Far degustaziuns da bieras e turas tras la bieraria da Gossau è ina occupaziun ch'el vuless far dapli suenter sia pensiun.