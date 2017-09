Attatga cun glyphosat sin maila biologica en il Tirol dal Sid

Nunenconuschents han attatgà la plantascha da maila biologica dal pur Ägidius Wellenzohn. El è in dals iniziants da la gruppa «Adamund Epfl» che s'engascha per ina agricultura senza pestizids

Avant la racolta han mussà analisas da rutina per plantaschas da maila biologicas che la plantascha dad Ägidius Wellenzohn a Kortsch en il Vnuost è vegnida tractada cun glyphosat. Quai da maniera massiva. La feglia dals pumers èn setgs, la maila croda per terra ed il fund enturn ils pumers è brin. Wellenzohn ha denunzià encunter nunenconuschent. El ha ditg a Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR che gia la perdita da la racolta saja in donn da radund 5'000 Euros. Bler pli mal è per Wellenzohn dentant ch'il glyphosat attatga ils pumers talmain ch'el sto ussa runcar tut la part pertutgada da sia plantascha.

Connex cun engaschament encunter pestizids

Wellenzohn è persvadì che l'attatga haja in connex cun ses engaschament encunter il diever da pestizids en l'agricultura. El cultivescha dapi 30 onns maila biologica en il Tirol dal Sid. El n'è sez betg abitant da Mals, ma Wellenzohn ha sustegnì cun engaschament ils iniziants da Mals che han inoltrà l'onn 2014 l'iniziativa che scumonda il diever da pestizids sin il territori da la vischnanca da Mals. La populaziun aveva ditg gea cun passa 75% a l'iniziativa. Quella n'è dentant anc adina betg realisada pervia da discussiuns giuridicas.

La regenza sentenziescha l'attatga

Il cusseglier guvernativ dal Tirol dal Sid Arnold Schuler ha entant sentenzià l'attatga sin ils pumers a Kortsch. Questa escalaziun na saja insumma betg acceptabla scriva Schuler en ina decleraziun publica. I saja impurtant da restar tar il dialog en connex cun las dumondas avertas per l'avegnir da l'agricultura.