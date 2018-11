Fatg public sco prims l'idea ha il portal da l’aviatica «aerotelegraph.com». Cun agid da hoteliers e turistichers da la regiun ha Peder Plaz laschà analisar sch’in manaschi da charter fiss pussaivel sin la plazza aviatica da Samedan. Sco l’analisa mussa pudess in tal manaschi funcziunar. Teoreticamain pudessan aviuns cun fin a 100 plaz atterrar sin la plazza aviatica da Samedan, ed era il pretsch per in tal sgol saja usità al martgà, ha ditg Plaz al schurnal regiunal.

Grondas midadas tar la plazza aviatica

La plazza aviatica da Samedan stat avant midadas fundamentalas. Uschia sto l’infrastructura vegnir modernisada e remplazzada per total 22 milliuns francs. Gia l’onn proxim duai vegnir installà in sistem d’atterrar che sa basa sin satellits. Uschia duai era esser pussaivel da parter ed atterrar a Samedan er da mal'aura. Ma l’idea da maschinas da charter saja anc propi a l’entschatta. L’emprim saja da guardar schebain la populaziun indigena acceptass ina tala purschida, ha ditg Peder Plaz al schurnal regiunal da SRF.

