Aua da baiver malnetta ad Ardez

Sco quai che la vischnanca da Scuol communitgescha haja dà ad Ardez in’incap cun l’aua da baiver. Las autoritads communalas appelleschan a la populaziun da betg baiver l’aua.

Il motiv per quest incap è ch’ina lingia d’aua è rutta durant lavurs da bajegiar e che l’aua è cunquai malnetta. Quai ha confermà Arno Kirchen, mainagestiun tecnic da la vischnanca da Scuol.

La vischnanca ha infurmà la populaziun cun in fegl volant. Per duvrar l’aua èsi da buglir quella, quai vul dir per aua da baiver, per cuschinar, per pulir mangiativas u er per lavar ils dents.

Percunter as possia duvrar quel aua, per maschinas da lavar sco er per tualetta e per far la duscha. Perquai ch'il reservuar sto vegnir nettegià dura quai 2 fin 3 dis fin che l’aua è puspè netta.

