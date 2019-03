In bun menu e vitiers in bun vin e per finir arriva era ina clocca aua sin maisa. Ma qua datti differenzas: tar in bun vin cotschen èsi meglier da baiver aua senza gas, percunter gusta il vin alv meglier cun dasper aua cun gas.

Claudia Vontobel da Scuol è someliera d’aua. Ella abita dapi trais onns a Scuol. Gist en ils conturns datti differentas auas mineralas, quai ha fascinà ella. Perquai ha ella fatg differents curs per daventar someliera.

La finamira da Claudia Vontobel è da sensibilisar la populaziun per quest stgazi d’aua ch'exista en Engiadina Bassa.

Dis da l’«Aua Forta»

Dals 16 fin ils 21 da mars han lieu a Scuol ils dis da l’aua. Il program è vast e raquinta da l’istorgia e da la derivanza da l’aua. E natiralmain dastga era Claudia Vontobel raquintar sur da las differentas qualitads e gusts da l’aua.

