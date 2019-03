La sonda passada hai dà ina crudada da crappa tranter Martina e Vinadi. Ina crudada d'in crap da questa grondezza è extraordinaria. Per far liber la via prevesa l'Uffizi da construcziun bassa radund trais emnas.

Ina crudada da crappa da questa grondezza, sco tranter Martina e Vinadi è extraordinaria. Sco il geolog, Markus Forrer, ha declerà il mardi, dettia en quella regiun fitg blera crappa da plattas. Aua haja uschia pudì entrar tranter las vettas da crap. Cun las grondas differenzas da temperatura saja quell’aua schelada e sdregliada. Quest process haja muventà il crap grond da divers tschients cubics. Che gist er in crap da tala dimensiun vegnia en moviment, è tenor Forrer però ina situaziun extraordinaria.

Via resta serrada per trais emnas

Tenor il schef dal district 4 da l'Uffizi da construcziun bassa Jachen Kienz, prevesan ins da cloccar giu quel crap cun in martè grond. La part sut dal crap saja fitg cumpacta, quella èsi perquai previs da siglientar. Per realisar quellas lavurs stoppian ins far quint, che la via chantunala stoppia restar serrada per radund trais emnas.

Mesiras per l'avegnir

Sco Jachen Kienz ha declerà, datti gia in concept per meglierar la segirezza sin quest traject da via. In tunnel na saja però betg in'opziun. Bleras mesiras sajan gia vegnidas realisadas ed ulteriuras sajan anc planisadas per l'avegnir. Impurtant saja da tegnair permanent en egl la situaziun e dad intervegnir a temp.

RR actualitad 12:00