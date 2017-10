Augment dal chapital d'aczias è sin buna via

Sco previs han vegls e novs acziunaris da las pendicularas Minschuns en Val Müstair segnà enfin la mesadad da settember aczias en la valur da 600'000 francs. En in segund pass vai per aczias en la valur dad ulteriurs 400'000 francs.

Sco las pendicularas Minschuns scrivan en lur communicaziun duain surtut ils indigens ed amis da la Val Müstair segnar ulteriuras aczias. Il secretari Hans Rupp vegn cità ch'i detti gia diversas decleraziuns d'intent positivas uschia ch'el saja da buna speranza. En dus onns duai er quest augment esser sut tetg.

Ils acziunaris avevan decidì il zercladur d'augmentar il chapital d'aczias per in milliun francs, quai per investiziuns en il ressort da vacanzas La Sassa, en la nova pendiculara da Tschierv si Minschuns ed en ils indrizs d'ennavar la pista da Minschuns giu a Tschierv.

