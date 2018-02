Tranter San Murezzan e la staziun da val dal Corvatsch han la Engadin Bus ed il bus local da San Murezzan introducì communablamain il december passà ina nova lingia da bus. Quella vegn manada en il tact da mes'ura. Tenor atgnas indicaziuns han las duas interpresas da bus pudì augmentar uschia il dumber da passagiers ils ultims trais mais marcantamain.

Cumpareglià cun l'onn passà hajan las duas interpresas pudì transportar in terz dapli passagiers. Il pli grond augment da passagiers haja dà tar la fermada da Surlej Corvatsch. Congualà cun la medema perioda dad avant in onn, hajan radund trais giadas tantas persunas duvrà il bus per arrivar a la staziun da val dal Corvatsch.

