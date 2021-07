Ord spir interess ha Duri Bezzola da Samedan cumenzà a far retschertgas sur da ses perdavants. L’idea oriunda saja stada da scriver in cudesch sur da sia mamma. Svelt haja el però badà ch’el haja da far in pass pli enavos.

Jau hai svelt badà, che jau dovr ina basa pli profunda. Uschia sun jau rivà tar mes basat e mia basatta, Riet e Maria Campell.

Legenda: Duri Bezzola è il sutbiadi da Riet e Maria Campell RTR, Selina Planta

Il basat e la basatta – dus pioniers

Sco pèr sajan Riet e Maria Campell stads pioniers, di Duri Bezzola. Entant che Riet saja stà in tip plain forza per pruvar ora nova rauba, saja Maria stada ina persuna raschunaivla. Uschia han els fundà, davent da lur patria Susch, la bieraria Engiadinaisa a Schlarigna. Sper la passiun sco bierer, ha Riet Campell gì grond interess per antiquitads. Suenter in lung temp da collecziun activa, ha Riet Campell finalmain fundà l’onn 1906 il Museum Engiadinais a San Murezzan.

Regurdientschas per descendenza

Duri Bezzola haja retschertgà ord interess persunal l’istorgia da ses perdavants. En emprima lingia per pudair surdar a tut la descendenza da Riet e Maria Campell tut las regurdientschas.