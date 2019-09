Il deposit da bus existent a San Murezzan saja en in nausch stadi ed ina sanaziun durant il manaschi na saja betg stada pussaivla. Per pudair mantegnair il manaschi avessan stuì vegnir chattadas soluziuns pretensiusas. Tenor la posta, èn ins perquai sa decidì da vender l’immobiglia e da tschertgar in nov lieu che duai esser il medem mument er pli adattà. Chattà han ins quel en il territori Cho d’Punt a Samedan. Il nov edifizi prevesa sper ina garascha dals bus er in lavuratori, in’installaziun da lavar e biros.

Profitar dal nov deposit da bus pudess er la Bus e Service SA. Sco fin uss èsi previs che l’Engadin Bus po nizzegiar las garaschas da la posta er en il nov deposit a Samedan.

Sche tut va tenor plan, duai tenor la posta vegnir cumenzà a bajegiar la mesadad dal 2020.

RR novitads 17:00