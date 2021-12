La scola da skis San Murezzan sa prepara per la stagiun auta

Sulettamain en l'Engiadin’Ota datti 33 differentas scolas da skis. La pli gronda e la pli veglia è quella da San Murezzan. Mintg’onn èsi ina sfida organisatorica fin ch'ils tschients da magisters e magistras han lur unifurma ed era chattà in letg per durmir per quel temps, ch’els lavuran a San Murezzan. Cun la pandemia da corona èn quellas sfidas daventadas anc pli grondas.

03:32 video La scola da skis San Murezzan sa prepara per la stagiun auta Or da Telesguard dals 15.12.2021. laschar ir

Trais chasas da persunal

Fin ussa aveva la scola da skis da San Murezzan duas chasas da persunal. Entras ina casualitad ha Tiziano Zeller, il manader da la scola da skis da San Murezzan, chattà quest onn anc ina terza. Uschia pon els porscher a lur magisters da skis circa 55 stanzas.

En tut lavuran questa stagiun 340 magistras e magisters da skis per la scola da skis da San Murezzan. Quellas 340 persunas derivan da 15 differentas naziuns.