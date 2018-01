Banchiers da 12 naziuns sa mesiran a Puntraschigna

136 bancas da 12 naziuns sa participeschan al 58avel Ski Meeting Interbancario Europeo 2018 a Puntraschigna: Els sa mesiran en las disciplinas alpinas e nordicas.

«Bankiers» da tut l’Europa sa scuntran quest’emna a Puntraschigna per sa mesirar en las disciplinas alpinas e nordicas. Radund 1'000 persunas sa participeschan per las cursas e per la victoria sco «meglra banca en ils sectur sport d’enviern».

Cumpagnia ed inscunter stattan en il center

Suenter ina pausa da quatter onns vegn organisada il «Ski Meeting Interbanbcario Europeo» danovamain in Engiadin’Ota. Per la regiun turistica da l’Engiadin’Ota èn l’organisaziun da quest event impurtant per generar ulteriuras pernottaziuns durant la stagiun morta. Betg be las cursas stattan en il center, era la cumpagnia e l’inscunter da collavuraturas e collavuraturs dal sectur da finanzas da differentas naziuns che sa scuntran ina giada senza vestgì da lavur e cravatta.

Il program dal 58avel Ski Meeting Interbancario Europeo 2018 dura dals 13 enfin ils 20 da schaner.