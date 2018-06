Engiadina - Be pli maturitad bilingua englais/tudestga a Ftan

Il chantun ha lubì a l'Institut Otalpin da porscher a partir dal 2019/20 be pli ina maturitad bilingua englais/tudestga.Il medem mument vegn stritgà l'obligatori da far rumantsch per scolaras e scolars che vegnan d'ina scola populara rumantscha.