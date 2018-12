Ils ins discurran dad ina situaziun dramatica, ils auters èn anc optimistics. La mancanza da magisters rumantschs è omnipreschenta. Surtut scolas pitschnas han difficultads da chattar magisters. Bever è perquai sa decidì per ina strategia speziala: Dapli paja ed anc in abo per il traffic public.

Bever è ina scola bilingua e cun 41 scolars e 9 magisters era be ina pitschna. Dapi il mais da zercladur tschertga la vischnanca persunal d'instrucziun per sia scola – e quai è ina situaziun difficila.

Tschertga era en regiuns tudestgas

Il martgà dals magisters rumantschs è fitg pitschen. Tuttina ha la scola da Bever er tschertgà en il territori da lingua tudestga. Cun ina persuna da la Svizra tudestga na fiss il problem però schlià – la persuna d'instrucziun per il rumantsch mancass anc adina.

E da chattar persunas che vulan vegnir en Engiadina ad abitar è n'er betg uschè simpel.

Gì success cun strategia speziala

Perquai è la vischnanca da Bever sa decidida per ina strategia in zic differenta. Ella porscha a mintga magister che lavura dapi che 80% in supplement da paja da 500 francs. Quasi sco zutgerin datti anc in abunament per il traffic public u per ir cun ils skis.

La strategia ha purtà fritg: Ina magistra han ils da Bever pudì engaschar uschia per il nov onn da scola 2019/2020.

Magistraglia rumantscha – mancanza evidenta Las cifras da futuras magistras e magisters a la scol'auta da pedagogia Cuira mussan, quant gronda che la mancanza è: 2018 = 15 rumantschas/rumantschs

2019 = 6 rumantschas/rumantschs

2020 = 8 rumantschas/rumantschs

2021 = 15 rumantschas/rumantschs

Telesguard 17:40