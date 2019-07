Deliberà credit supplementar per sanar alloschi per gruppas

La radunanza communala da Bever ha concedì ier saira in credit supplementar da radund 64'000 francs per sanar l'alloschi per gruppas da la chasa da scola.

En pli ha il suveran acceptà il rendaquint che serra cun in surpli da 360'000 francs. Budgetà era in gudogn da 83'000 francs.

