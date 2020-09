La radunanza communala da Bever ha approvà il project che vul sviar il Beverin a Spinas per ch’ils peschs pon viandar.

Glisch verda per sviar il Beverin a Spinas

Il flum Beverin, che maina tras la Val Bever fin en l'En, vala sco spazi da viver impurtant per peschs. La pussaivladad da viandar è per ils peschs dentant interrutta tar la staziun Spinas. Quai duai uss sa midar.

In biro d’inschigners ha entant examinà quatter variantas pussaivlas per sviar il Beverin. La suprastanza communala ha entant decidì da favurisar la varianta duas, quai en discussiun cun l'uffizi da chatscha e pestga. Quella prevesa in sviament da 290 meters enturn l'ustaria. Il Beverin vegniss lura a traversar ils binaris da la Viafier retica var 60 meters sut la staziun Spinas.

Maletg 1 / 4 Legenda: La varianta favurisada: sviament da 290 meters - stima da custs 770'000 francs (+/- 25%) MAD Maletg 2 / 4 Legenda: La varianta 1: sviament da var 400 meters en il Valletta da Bever - stima da custs 540'000 francs (+/-25%) MAD Maletg 3 / 4 Legenda: La varianta 3: sviament da var 450 meters - stima da custs 770'000 francs (+/-25%) MAD Maletg 4 / 4 Legenda: Varianta 4: sviament da 450 meters - stima da custs 3,35 miu (+/- 25%) MAD

Ils custs vegnan stimads sin 770'000 francs (+/- 25%). Finanzià vegniss il project dal chantun e dal EWZ naturemade star-Fond KW Castasegna.