Bever vul esser in lieu da generaziuns, da furmaziun e da natira

Oz, 10:16

Anna Caprez / David Spinnler

La suprastanza da Bever ha elavurà las finamiras strategicas per ils proxims onns: ins vul esser in lieu per abitar per tuts, in lieu da furmaziun e perscrutaziun, ed era in lieu per giudair la natira e per far sport