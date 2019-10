Biennala d’architectura 2020

Alternant vegn organisada a Venezia ina giada la Biennala d’art e lura in onn suenter quella d’architectura. Il 2020 ha lieu quella da l’architectura. In team d’architects ed artists da Genevra han survegnì l’incumbensa da preparar l’exposiziun dal pavigliun svizzer. Quest team sa fatschenta cun il tema «cunfins». Organisatur e coordinatur per la Svizra è la fundaziun culturala «Pro Helvetia». Da 51 projects han ils da Genevra la pussaivladad da preschentar lur project «cunfins».

Samignun sco in dals diesch lieus al cunfin

Il team examinescha il spazi, discurra cun la populaziun che viva là, analisescha las relaziuns culs vischins ed eruescha era la situaziun economica. Il resultat vegnan ad esser differents models che vegnan exposts al pavigliun svizzer a la Biennala a Venezia. En Grischun vegnan els a visitar era il cunfin da Castasegna en Bregaglia.

Ils resultats restan secrets e vegnan preschentads l’emprima giada pir a la Biennala dal 2020. Il victur survegn alura il «liun d’or». Il 2018 aveva il pavigliun svizzer gudagnà quel.

La fundaziun «Pro Helvetia» La fundaziun culturala Pro Helvetia è responsabla per projects d’impurtanza naziunala. Ella sustegna intents che servan a la creaziun e preschentaziun dad ovras artisticas. La Pro Helvetia promova projects d’art visuala, la musica, il teater, il saut, la litteratura sco era projects interdisciplinars. Ultra da quai promova la fundaziun federala era la generaziun giuvna dad artistas ed artists.

