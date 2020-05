La pandemia da corona ha sfurzà il comité d’organisaziun dal Bike-Maraton dal Parc Naziunal da spustar il termin. Las directivas da la Confederaziun scumondan events cun dapli che 1'000 persunas enfin la fin d’avust.

Nov traject cun limitaziuns

Il concept per realisar la cursa dal 2020 prevesa trais partenzas, da Scuol, Zernez e da S-chanf e tuttas trais arrivan la finala puspè a Scuol. Tar mintga lieu da partenza dastgan maximalmain partir 600 ciclistas e ciclists.

Per evitar grondas concentraziuns da ciclists ed aspectaturs na datti nagina gronda restauraziun a Scuol. La repartiziun dals numers succeda cumplettamain per posta. Era quai è ina mesira per evitar ina fulla da glieud.

Il Bike-Maraton è impurtant per il turissem

Per il comité d’organisaziun, sut la direcziun dal president Claudio Duschletta n’è ina annullaziun betg vegnida en dumonda. Els vulan en mintga cas sustegnair il turissem en l'Engiadina e plinavant era porscher a participants fidaivels ina pussaivladad da far la cursa, tant pli che bleras cursas vegnan stritgadas dal tuttafatg causa il coronavirus.