L’ETH Turitg ha chattà cun far lavurs da perscrutaziun al liber chastagnins sin la pli grond'autezza en las Alps – da quai ch’ins sa fin uss. Quai rapporta l'agentura da novitads SDA tenor ina communicaziun da l'ETH.

Els han fatg gronds egls, las studentas ed ils students da la scola politecnica federala ETH a Turitg. Cun far lavurs da perscrutaziun han els chattà sur Scuol sin la Motta Naluns chastagnins – e quai sin 2’440 meters sur mar:

Legenda: Ils perscrutaders han fatg bun butin – ils chastagnins u bulieus-tschep da la Motta Naluns si sur Scuol. mad, ETH Turitg / Artemis Treindl

Ils Americans chastagnins sin la pli grond'autezza tuttina

Enfin uss n’eri betg enconuschent ch’il chastagnin crescha en las Alps sin ina tala autezza. Enfin uss han ins chattà els en il Tessin u en l’Austria sin 2'200 meters sur mar. Sin la pli grond'autezza creschan èn dentant ils chastagnins americans : En ils Rocky Mountains datti quels perfin sin 3'500 meters sur mar.

Chastagnin da Scuol cun partenari insolit

Per ils perscrutaders da l’ETH n’è quai dentant betg l’unica sensaziun. Il chastagnin da la Motta Naluns ha er anc in partenari insolit. Cunquai ch’i na dettia strusch auters partenaris en quella autezza saja il chastagnin sa decidì per ina simbiosa tut speziala – e da crescher gist sper ina chaglia bassa salix herbacea.

Er la midada da clima pudess giugar ina rolla

Co ch’ils chastagnins sajan arrivads sin questa autezza n’han ils perscrutaders anc betg savì respunder. I pudess esser ch’els èn arrivads cun il vent u er ch’els èn restanzas da pli baud, cura ch’il cunfin da la bostga era anc bler pli aut che uss. Tgunsch pussaivel èsi er che la midada dal clima gioga ina rolla, scriva la ETH.

Legenda: Qua creschan ils chastagnins da record – l'enviern è qua il territori da skis Motta Naluns da Scuol. mad, ETH Turitg / Artemis Treindl

